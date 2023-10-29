القمر يقترن بالمشترى عملاق المجموعة الشمسية فى مشهد بديع مساء اليوم

تشهد الكرة الأرضية، اليوم الأحد، اقتران القمر والمشترى، حيث يقترن القمر للمرة الثانية خلال هذا الشهر مع كوكب المشترى (أكبر كواكب المجموعة الشمسية)، ونراهما متجاوران فى السماء باتجاة الشرق بعد غروب الشمس ودخول الليل.

القمر وكوكب المشترى يظلا بالسماء طوال الليل إلى أن يختفى المشهد فى شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب فى السماء وحدوث الزلازل على الأرض، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين، لافتا إلى أن الظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف تادرس: علما بأن الظواهر الليلية ليس لها أى أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا.