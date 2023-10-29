الطرق والكبارى: انتظام حركة السير بطريق سفاجا / قنا بالكامل فى الاتجاهين

وتقوم الهيئة حاليا باستكمال اصلاح بعض الطبانات خارج حدود الطريق والتى لا تؤثر على حركة المرور به.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للطرق والكبارى امس السبت، أنه فى تمام الساعة 18.00 حدث سيل عند كم 85 بطريق سفاجا / قنا (المنطقة التاسعة)، وعلى الفور قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور وتم غلق الطريق فى اتجاه ( قنا / سفاجا ) من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا فى هذه المسافة من الطريق للعمل فى الاتجاهين.