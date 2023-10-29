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الطرق والكبارى: انتظام حركة السير بطريق سفاجا / قنا بالكامل فى الاتجاهين

الأحد، 29 أكتوبر 2023 10:00 ص
الطرق والكبارى: انتظام حركة السير بطريق سفاجا / قنا بالكامل فى الاتجاهين طريق سفاجا - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن انتظام حركة سير المركبات بدءا من الساعة 6.30 صباحا بطريق سفاجا / قنا بالكامل فى الاتجاهين بعد معالجة آثار السيول التى ادت إلى غلق الطريق فى اتجاه ( قنا / سفاجا ) فى المسافة من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا فى الاتجاهين فى هذه المسافة.

 

وتقوم الهيئة حاليا باستكمال اصلاح بعض الطبانات خارج حدود الطريق والتى لا تؤثر على حركة المرور به. 

 

وكانت أعلنت الهيئة العامة للطرق والكبارى امس السبت، أنه فى تمام الساعة 18.00 حدث سيل عند كم 85 بطريق سفاجا / قنا (المنطقة التاسعة)، وعلى الفور قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور وتم غلق الطريق فى اتجاه ( قنا / سفاجا ) من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا فى هذه المسافة من الطريق للعمل فى الاتجاهين.







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السيول



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