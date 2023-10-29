السلطات المغربية تفتح تحقيقا إثر إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت مدينة السمارة

وأضاف بيان للوكيل العام أنه كلف فريق للبحث للمعاينة الفنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة التي تسببت في وفاة أحد الضحايا وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم حالتان حرجتان تم نقلهما للمستشفى بمدينة العيون لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأوضح البيان أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة العيون سيقوم بعرض الوضع القانوني للحادث على ضوء نتائج البحث.