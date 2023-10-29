اليوم السابع
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الرئيس السيسى لـ"بايدن".. مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى أراضيها.. إنفوجراف

الأحد، 29 أكتوبر 2023 11:11 م
الرئيس السيسى لـ"بايدن".. مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى أراضيها.. إنفوجراف الإنفوجراف

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في الاتصال الهاتفى بين الرئيسان

 

ناقش الرئيسان الوضع الأمنى بالشرق الأوسط ومستجدات التصعيد العسكرى فى قطاع غزة والحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمى

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أكد الرئيس موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية وتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لغزة

 

 توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام وبكميات تلبى الاحتياجات الإنسانية لأهالى القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة

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تطرق الاتصال لمختلف أبعاد الأوضاع الراهنة في قطاع غزة

 

أكد الرئيس موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير

 

أكد أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية

 

أكد الرئيس الأمريكي رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم

 

أعرب عن التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة

 







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