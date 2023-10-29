الدفاع المدنى الفلسطينى: اعتمدنا على صوت الانفجارات للإغاثة خلال قطع الاتصالات

كتب محمد عبد العظيم

قال محمود بصل، المُتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، "إنّ قطاع غزة عانى من انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت، الأمر الذي كان له تأثير على عملنا فكنّا نعتمد على صوت الاستغاثات والانفجارات".

وأضاف المُتحدث باسم الدفاع الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية"، بأنّ جيش الاحتلال تعمد في انقطاع الاتصالات والإنترنت ارتكاب عدد من المجازر الإنسانية، فالشعب الفلسطيني داخل غزة يعيش كارثة إنسانية وعقوبات جماعية.

وتابع "بصل" أنّ فرق الدفاع المدني، خلال فترة انقطاع الاتصالات كانت تتعامل مع البلاغات من خلال صوت الاستغاثات أو سيارات الإسعاف التي تصل إلى المستشفيات، وقتها تتحرك السيارات للمناطق المنكوبة.

ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.