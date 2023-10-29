الخارجية الفلسطينية: غياب الإرادة الدولية لوقف العدوان الإسرائيلى يهدد مرتكزات النظام العالمى

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن غياب الإرادة الدولية لوقف العدوان يُفقد مؤسسات الشرعية الدولية، خاصة القائمة على حفظ وضمان مبادئ حقوق الانسان مصداقيتها، ويحول مضامين ميثاق الأمم المتحدة ونصوص القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان إلى مجرد حبر على ورق، ويستبدلها بشريعة الغاب، ومنطق "القوي يأكل الضعيف " .

وأدانت الوزارة استمرار اسرائيل في حربها التدميرية ضد قطاع غزة لليوم الـ23 على التوالي، ومواصلة ارتكاب المجازر والجرائم، ومسلسل الاقتحامات الدموية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.