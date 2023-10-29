التنمية المحلية: تمويل 208 آلاف مشروع بـ27.2 مليار جنيه وفرت 1.7 مليون وظيفة

كتب ـ على عبد الرحمن

استعرض اللواء هشام وزير التنمية المحلية ، تقريراً عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى شهر أكتوبر 2023، حيث ساهم في تنفيذ 208,2 ألف مشروع بقروض 27,2 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أي عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، لافتاً إلى اهتمام الوزارة دائما بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات باعتبارهم الأكثر نشاطاً والأكثر عدداً من كل فئات المجتمع و قوة اقتصادية هائلة ولابد للمجتمع أن يستغلها في التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم وتحقيق الرخاء الاقتصادى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يتم تأهيل العاملين بوحدات مشروعك من خلال الذراع التدريبي للوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، حيث تتضمن الخطة التدريبية الحالية للمركز عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة بمكاتب مشروعك ، مشيرا إلى أنه يتم الاهتمام بتدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" علي أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الستة التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ"مشروعك" في كافة المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن التدريب انعكس بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية في إجمالي قيام مشروعات حقيقية تخدم الأهالي في المحافظات، متوقعًا أن ينجز البرنامج خطة مهمة جدًا وهي أن تهتم بالطابع التكنولوجي والطابع التسويقي ، مشدداً على القائمين على "مشروعك" باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

ولفت اللواء هشام آمنة الى أن "مشروعك"، يهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد"، ومكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز، فضلاً عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتمائهم للوطن وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ووجه اللواء هشام آمنة، القائمين على مشروعك بالتركيز على تسويق هذه المشروعات وتسويق المنتجات من خلال المعارض وبالتنسيق مع منصة أيادى مصر الالكترونية التابعة للوزارة لمساهمتها الجادة والفاعلة للمشروعات على نطاق واسع ، والتخديم على منتجات المشروعات لافتاً إلى أهمية تعريف المواطنين في المراكز والمدن والأحياء والقرى بهذه المنصة وأهميتها في تسويق المنتجات وتوفير فرص عمل مستدامة لمواجهة البطالة بين الجنسين والمرأة المعيلة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، إن التنمية المجتمعية بمفهومها الشامل لا تتحقق إلا بمساهمة جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب في كافة الجهود التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتوفير حياة كريمة من خلال العمل الجاد، موضحاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات الكبري، وتساهم أيضاً في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.