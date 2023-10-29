التكلفة تتخطى 14.5 مليار جنيه.. مشروعات تغير وجه الحياة فى دمياط

دمياط - معتز الشربيني

تشهد مدن محافظة دمياط العديد من المشروعات في مختلف القطاعات وبخاصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والتعليم، والصحة، الكهرباء وذلك بهدف توفير خدمات متنوعه للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

قطاع مياه الشرب

يتم تنفيذ 26 مشروعاً جار تنفيذها ما بين إنشاء جديد لمحطات رفع، وصرف صحي، ومعالجة، وإنشاء شبكات انحدار، وخطوط طرد، هذا إلى جانب تنفيذ العديد من التوسعات لمحطات مياه شرب أو صرف صحي قائمة بالفعل.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه بالانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات ستصل نسبة التغطية فيما يتعلق بخدمة مياه الشرب إلى 100% على مستوى المحافظة، و95% فيما يتعلق بخدمة الصرف الصحي.

قطاع الصحة

يتم تنفيذ عدة مشروعات منها تطوير مستشفى رأس البر المركزي، وأعمال تطوير وصيانة مستشفى دمياط التخصصي بهدف توفير خدمة صحية مناسبة لسكان هذه المدن .

قطاع الكهرباء

تتضمن المشروعات الخاصة بقطاع الكهرباء، تنفيذ أعمال إنشاء محطات المحولات، وأعمال الصيانة ومد الكابلات وزيادة قدرات محولات الكهرباء على مستوى المحافظة، هذا إلى جانب المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاعات الإسكان والثقافة، والشباب والرياضة، والري، بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات من خلال المشاركة المجتمعية.

قطاع التعليم

يشهد قطاع التعليم تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في هذا القطاع تصل إلى 23 مشروعاً، معظمها إنشاء جديد لمدارس تخدم مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي على مستوى المحافظة.

محافظ دمياط