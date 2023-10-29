البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بتداولات تتجاوز 2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تتجاوز 2 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 23369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 28895 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 9936 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 4408 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 6666 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 5250 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الشمس للإسكان والتعمير، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، واسيك للتعدين-اسكوم، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والعبور للاستثمار العقاري، وبلتون المالية القابضة، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

كما أعلنت إدارة البورصة، تسوية (اصدار) عدد 5 آلاف وثيقة يوم الخميس الماضي ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.74 مليون وثيقة بدلا من 2.735 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 2000 سهم، 1.2 مليون سهم، 10 أسهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 8.4 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 32 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، والعبوات الطبية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، عدد 100 ألف سهم، 240.8 ألف سهم، 450 ألف سهم، 2 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، وابن سينا فارما، والمجموعة المصرية العقارية، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 10 آلاف سهم، 92.6 ألف سهم، 4.5 مليون سهم، 20.6 ألف سهم، 70.1 ألف سهم، 11.4 مليون سهم، على الترتيب.

واشترى مساهم رئيسي بشركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-الرواد، ومستشفى النزهة الدولي عدد 2.3 مليون سهم، 38.1 ألف سهم، 315 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، شراء المساهم عمر إيهاب فتحي عبد الحافظ محمد 50 ألف سهم بسعر 23.12 جنيه بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 0.40% إلى 0.69%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الجذور لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك مبيعات تعاقدية بلغت 19.8 مليار جنيه بزيادة 67%، وبلغت الإيرادات 4.97 مليار جنيه بزيادة 7%، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة إلى 548 مليون جنيه بنسبة نمو 26%.

وحققت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إيرادات بلغت 750 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس عام 2023 بنسبة نمو 21.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 229 مليون جنيه بنسبة نمو 25.3%، محققًا نسبة هامش صافي ربح 40% من الإيرادات.

وحققت شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، إيرادات بلغت 572.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 بنسبة نمو 58%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 110 مليون جنيه بنسبة نمو 4328%.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي أرباح بلغت 136.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر لعام 2023 بزيادة 61 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، مرجعة سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات، وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.

وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، ، إيرادات بلغت 182.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر لعام 2023 بنسبة نمو 21%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 24.8 مليون جنيه بنسبة نمو 96%.

فيما حققت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، إيرادات بلغت 43.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 بنسبة نمو 51.68%، وبلغ صافي الخسائر بعد الضرائب 11.7 مليون جنيه بنسبة نمو 30.72%.

في شأن آخر قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، إن مجلس الإدارة سينظر في اجتماعه اليوم اتفاقية المساهمين بشركة ايثيدكو مع شركة أبو ظبي القابضة، والتي ستستحوذ على حصة 30% من أسهم شركة إيتثيدكو، وذلك للموافقة على توقيعها وتفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع عليها.

في السياق ذاته أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، توقيع عقد ملزم مع إحدى الشركات الكويتية، والصندوق التابع لها لشراء حصة مساهمتهم البالغة 9.45% بشركة بوابة الكويت القابضة "شركة مساهمة كويتية مقفلة" بقيمة 14.65 مليون دينار بالمعادل لما قيمته 47.5 مليون دولار، وبالتالي سترتفع حصة مساهمة الشركة القابضة المصرية الكويتية في رأس مال شركة بوابة الكويت القابضة بعد تنفيذ صفقة الشراء من 84.89% لتصل إلى 94.34%، وسيتم تنفيذ صفقة الشراء المتوقعة، وفقًا للقواعد المعمول بها بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة ببورصة الكويت.