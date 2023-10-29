الانتخابات الرئاسية 2024.. اعرف محظورات الدعاية الانتخابية.. إنفوجراف

11 يومًا تفصلنا عن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن القائمة النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، فتعلن الهيئة عن القائمة بعد اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية بيوم واحد، ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم 9 نوفمبر المقبل، وتستمر لمدة 30 يومًا، تنتهي مع بدء فترة الصمت الانتخابي فى الداخل المحدد وفقًا للجدول الانتخابي لإجراءات الانتخابات الرئاسية يوم 8 ديسمبر القادم، على أن يكون الاقتراع أيام 10 و11 و12 ديسمبر لمن هم داخل جمهورية مصر العربية.

ونستعرض في هذا الإنفوحراف محظورات الدعاية الانتخابية.

1ـ التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.

2ـ تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين.

3ـ استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4ـ تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5ـ استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأى شكل من الأشكال.

6ـ استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.

7ـ إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية.

8ـ الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.

9ـ يحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة، الاشتراك بأى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.