اليوم السابع
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الأربعاء المقبل.. مجلس الاحتياطي الأمريكي يحسم أسعار الفائدة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 03:00 ص
الأربعاء المقبل.. مجلس الاحتياطي الأمريكي يحسم أسعار الفائدة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي
كتب - إسلام سعيد

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يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء القادم لحسم أسعار الفائدة،التوقعات الآن تخطت 98% أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى تثبيت الفائدة عند معدلاتها الحالية 5.25% 5.50% خلال ولكن قد يشير البنك إلى استمرار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من الوقت الأمر الذي من المفترض أن يؤثر سلباً على الذهب.

مؤشر الدولار استطاع الارتفاع خلال الأسبوع الماضي الارتفاع بنسبة 0.4% بينما انخفاض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع بنسبة 1.6% وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 16 عام خلال الأسبوع عند 5.021%.

الجدير بالذكر أن السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي أصبح لها تأثير أقل على الذهب منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، حيث تدعم حالة عدم اليقين الجيوسياسي والمخاوف المتعلقة بالديون الأمريكية الطلب على الملاذ الآمن على المدى القريب.

 







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