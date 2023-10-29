اعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر.. تفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، اليوم الأحد، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقيادة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، قد اعتمد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، ضمن مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي، وتم إدراجه ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة.

وأوضح الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، أن مركز التدريب بالجامعة، لم يقتصر على خدمة موظفي الجامعة فحسب، بل سيمكن الموظفين من خارج الجامعة في الحصول على الدورات التدريبية المطلوبة؛ لتطوير مسارهم المهني، وذلك في إطار حرص الجامعة على القيام بدورها نحو خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن المركز سيسهم في خدمة وتدريب جميع الكوادر الإدارية بمحافظة الأقصر والمحافظات المجاورة؛ وهو المركز الوحيد المعتمد على مستوى جميع جامعات، ومحافظات الصعيد.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لمدير المركز الدكتور محمود النوبي أحمد؛ لمجهوداته الحثيثة وفريق العمل؛ في تقديم خدمات تدريبية متطورة بالمركز والتي أهلت المركز للحصول على الاعتماد، كما واصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، نشاطاته بعقد دورة (مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية) للمتدربين من الجامعات الحكومية، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

ونظم المركز دورة (التعليم القائم على المشروعات) للمتدربين من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات التكنولوجية، وذلك حتى يوم الاثنين 17/7/2023م، حيث تهدف الدورة إلى تقديم طرق المشاركة في مشروعات البحوث التنافسية الجماعية والفردية، وكيفية إعداد هذه النوعية من البحوث، مع تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة لكتابة المشاريع البحثية، والمنافسة للحصول على التمويل.