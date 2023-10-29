اليوم السابع
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استشهاد 13 فلسطينيا فى غزة إثر قصف إسرائيلى جديد على القطاع

الأحد، 29 أكتوبر 2023 11:23 ص
استشهاد 13 فلسطينيا فى غزة إثر قصف إسرائيلى جديد على القطاع قطاع غزة
أ ش أ

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استشهد 13 فلسطينيًا، وأصيب العشرات، صباح اليوم الأحد، فى قصف إسرائيلى استهدف منزلين فى مدينة غزة وبيت لاهيا. 


وأفادت مصادر بالقطاع، بأن طواقم الإسعاف انتشلت 10 شهداء من أنقاض منزل، تعرض للقصف فى حى تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، دون سابق انذار، بينهم نساء وأطفال، ولا يزال العشرات مفقودين.


واستشهد ثلاثة أفراد وأصيب آخرون فى قصف وتدمير منزلهم فى مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.


وعلى صعيد متصل، هدّد الاحتلال الإسرائيلى مُجددًا، مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينى فى حى تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بالقصف.


وأوضح مدير المستشفى بشار مراد: "تلقينا الآن تهديدات شديدة اللهجة من قوات الاحتلال بالإخلاء الفورى لمستشفى القدس بقطاع غزة كونه سيتم قصفه".


يذكر أن مستشفى القدس يضم أكثر من 400 مريض وحوالى 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكانا آمنا، فضلا عن الطواقم الطبية.


وأصبحت 15 مستشفى من أصل 35 متوقفة عن العمل، وخرجت عن الخدمة فى قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلى، أو نفاد الوقود بشكل أساسي.


وتتعرض المستشفيات للتهديدات من الاحتلال يوميًا لإخلائها، إضافة للقصف المتعمد للمستشفيات أو فى محيطها أيضًا، والذى يؤوى آلاف المواطنين، حيث ارتكب مجزرة فى قصف المستشفى الأهلى العربى (المعمداني)، فى حى الزيتون بمدينة غزة فى السابع عشر من الشهر الجارى، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين.







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