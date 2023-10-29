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استشهاد فلسطينى وإصابة 4 أشخاص برصاص الاحتلال فى مخيمى عسكر وبلاطة شرق نابلس

الأحد، 29 أكتوبر 2023 06:03 ص
استشهاد فلسطينى وإصابة 4 أشخاص برصاص الاحتلال فى مخيمى عسكر وبلاطة شرق نابلس الاحتلال الاسرائيلى
أحمد علوى

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أصيب فجر اليوم الأحد، 4 شبان خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس احمد جبريل، بأن 4 شبان أصيبوا برصاص الاحتلال أثناء مواجهات عقب اقتحام مخيم بلاطة.

 

كما أعلنت مصادر طبية، فجر اليوم الأحد، عن استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.

وأضافت المصادر الطبية، أن شابا (25 عاما) استشهد متأثرا باصابته الحرجة في الصدر، كما أصيب 10 آخرون بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.







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