ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "أوتيس" بالمكسيك إلى 39 قتيلا و10 مفقودين

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية ، اليوم الأحد ، أن الإعصار تسبب في سقوط الأشجار واللافتات المعدنية وغمر الطرق بالمياه بالإضافة إلى انقطاع الاتصالات والتيار الكهربائي في بعض المناطق وإلحاق الضرر بمئات المنازل والمباني.

بدوره، دعا الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور الجيش إلى إقامة نقاط تفتيش لتجنب عمليات السطو.

وقال الرئيس المكسيكي أن شركة الكهرباء الوطنية أبلغته بأن الخدمة عادت إلى 55% من العملاء في المنطقة المتضررة، لكن أكثر من 200 ألف منزل وشركة ما زالت بدون كهرباء.

وكان الإعصار "أوتيس" قد ضرب المكسيك يوم الأربعاء الماضي مصحوبا برياح بلغت سرعتها 165 ميلا في الساعة.

يشار إلى أن المكسيك الواقعة بين المحيط الهادئ وخليج المكسيك، تتعرض لعواصف عاتية عديدة خلال موسم الأعاصير الذي يمتد من مايو وحتى نوفمبر .. والكثير من هذه الأعاصير تكون مدمرة لكن الدمار الذي تتسبب به يعتمد على نقطة دخول الإعصار إلى اليابسة.