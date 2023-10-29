أوكرانيا.. إغلاق مدارس بسبب تفشى التهاب الكبد الوبائى

قال كبير مسؤولي الصحة العامة في أوكرانيا إن المدارس ستنتقل إلى نظام التعليم عن بعد عبر الإنترنت بدءاً من الاثنين، في مدينة فينيتسا بوسط أوكرانيا بعد أن أدى تفشي التهاب الكبد الوبائي (A) إلى دخول عشرات الأطفال والبالغين المستشفى.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، كتب إيهور كوزين، كبير أطباء الصحة العامة على فيسبوك السبت "الشيء الرئيسي الآن هو تحديد بؤرة تفشي المرض والأسباب من أجل وقف انتشار التهاب الكبد الوبائي (A) بين السكان في أقرب وقت ممكن".

وقال كوزين، الذي يشغل أيضاً منصب نائب وزير الصحة الأوكراني، إن 141 شخصاً في المدينة والمنطقة نقلوا إلى المستشفى.

ووفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن التهاب الكبد الوبائي (A) هو مرض شديد العدوى وقصير الأمد يمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال الشخصي الوثيق أو تناول طعام أو شراب ملوث.