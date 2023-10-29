اليوم السابع
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أحمد عز: مصر مؤهلة لاستثمارات حقيقية فى قطاع الصناعة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 10:36 ص
أحمد عز: مصر مؤهلة لاستثمارات حقيقية فى قطاع الصناعة رجل الأعمال أحمد عز
كتب - أحمد يعقوب

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أكد رجل الأعمال أحمد عز، رئيس ومؤسس مجموعة حديد عز، اليوم الأحد، أهمية التقارب والتعاون بين الاقتصادات العربية لدعم النمو وتجاوز التحديات، مشيراً إلى أن صناعة الصلب فى مصر بدأت منذ 90 عاماً حيث تطورت بضخ استثمارات متتالية فى هذا القطاع الصناعى الحيوى، لافتاً إلى أن مصر مؤهلة لاستثمارات حقيقية فى قطاع الصناعة أكثر من أى وقت مضى فى ظل المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة فى الوقت الحالى.
 
وأضاف أحمد عز، خلال كلمته أمام فعاليات قمة الصلب العربى التى ينظمها الاتحاد العربى للحديد والصلب بالتعاون مع حديد عز، فى القاهرة، أن مصر تمتلك بنية أساسية قوية تشكل الأراضى الصناعية المرفقة والقابلة للترفيق، وتمتلك مصر الطاقات البشرية الهائلة المؤهلة لقيادة المشروعات التنموية فى مصر، لافتا إلى أن هناك كوادر مصرية عالمية تقود الصناعة فى عدة دول.
 
 
 






أخبار الاقتصاد

قمة الصلب

الصناعة المصرية




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