وفد الهيئة اليابانية يزور سوهاج ضمن مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين

سوهاج - محمود مقبول

نفذت مديرية الزراعة بسوهاج، في إطار التعاون الدولي بين وزارة الزراعة والحكومة اليابانية علي مدار3 أيام بديوان عدد من ورش العمل لمشروع الايسماب " ISMAP" مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين إحدى مشروعات التعاون بين وزارة الزراعة المصرية والحكومة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية وذلك بحضور فريق عمل المشروع بمديرية الزراعة بسوهاج بغرض وضع الخطوط العريضة لتنفيذ المشروع بمحافظة سوهاج والذى يستهدف زيادة دخول صغار المزارعين بمختلف مراكز المحافظة صرح بذلك الدكتور عبداللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج

وبدأ اليوم الأول بعقد إجتماع تعريفي مع أعضاء البعثة وأعضاء فريق المشروع بمديرية الزراعة بسوهاج، بهدف التعرف الأنشطة المزمع تنفيذها طبقا لتوجهات المشروع ومن ثم تم عمل بعض الزيارات الميدانية لعدد من مراكز المحافظة للتعرف من قبل الفريق الياباني علي الزراعات الموجودة والمشكلات التي تواجه المزارعين وإمكانية حلها من خلال وضع البرامج والتدخلات من خلال عمل البرنامج والتسويق لنهج الزراعة من أجل السوق.

ومن جانبه أوضح المهندس محمود عبد العال مدير المكتب الفني بمديرية الزراعة بسوهاج، أنه علي مدار الثلاث أيام المقررة للبعثة تم عمل العديد من الزيارات الميدانية بعدد من مراكز المحافظة "مركز طما – جرجا – أخميم " للقاء صغار المزارعين والمهتمين بالزراعة ودراسة السوق وطرق الزراعة المتبعة وإمكانية تحديث نظم الزراعة بما يتماشى مع احتياجات السوق من أجل تعظيم ربحية المزارعين وخلق قنوات تسويقية للمنتجات الزراعية التي يقوم الزراع بإنتاجها

وشملت تلك الزيارات الميدانية زيارة أسواق الجملة بالمحافظة وكذلك الأسواق المحلية، وزيارة بعض الزراعات القائمة في هذا التوقيت من الموسم الزراعي للتعرف علي طرق الزراعة المتبعة وكذلك طرق الحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الزراعة، أن التعاون بين مديرية الزراعة وخبراء الزراعة اليابانيين يأتى انطلاقا من السياسة الزراعية لمصر الهادفة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمعات الزراعية والريفية لمختلف المحافظات والفقيرة منها على الأخص للنهوض بالسكان الريفين ، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية لها ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 مستثمراً الدعم الفني في إطار التعاون المشترك مع الدول الأجنبية المختلفة في شتى المجالات الزراعية والريفية لخدمة تلك المجتمعات والتي كان منها مشروع التعاون الفني بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة التعاون الدولي اليابانية Jicaتحت مسمى ” تحسين الزراعة الموجهة نحو السوق لصغار المزارعين بمحافظة سوهاج الذى تستهدف زيادة دخول صغار الزراع المشاركين في تنفذ المشروع والمفعل بمشاركة وتحت إشراف التعاونيات الزراعية بمحافظة سوهاج وذلك بتقديم المساعدات الفنية لدراسة متطلبات السوق على مستوى القرية والمدينة لخلق فكر الإنتاج طبقا لاحتياجات وتوجهات السوق للحصول علي أعلى درجات الكفاءة الإنتاجية وتحقيق أعلى الإيرادات والدخول لصغار المزارعين بالإمكانيات المتاحة لديهم.



اللوفد الليابانى وجولة باللأسواق



الوفد فى جوة بالمزراع



الوفد مع العامللين بمديرية الزراعة



ثمار معروضه والوفد يتابع



لقاء مع المزارعين



متابعة أحد المحاصيل



متابعة الأسواق من الوفد اليابانى



متابعة المعروض من الفاكهة