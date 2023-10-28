وظائف قضائية لخريجى كليات القانون.. قبول دفعة جديدة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد

كتب - أحمد عبد الهادى - أحمد إسماعيل

أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، عن قبول دفعة تعينات جديدة لخريجي دفعة 2023، من خريجى الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وحدد المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عاما، وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.

ويتم سحب الملفات لوظائف مجلس الدولة، يوم 11 نوفمبر المقبل، حتي يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر2023، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتي 10 ديسمبر 2023.



شروط التعيين بمجلس الدولة -مسموح لجميع الجنسين، للذكور والإناث.

-لا يقل التقدير عن جيد.

-عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عام.

-عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

-توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

-دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

- ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

كما حددت هيئة قضايا الدولة، عدة شروط لقبول طلبات التعيين بالدفعة الجديدة في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، من دفعات 2023, ويشترط للتعيين فى هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، بالإضافة إلى ما يلي:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2- ألا يزيد عمره عن ( 30 ) سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

3- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التي تجرى له فى هذا الشأن.

4- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.

والأوراق المطلوبة للتقديم، هى:

1- صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للإطلاع عليه.

2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس)

3- أصل إيصال دفع مقابل الملف.

وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 إلى يوم 23/11/2023.

ومن المقرر أن يتم سحب ملف التقديم من مقر نادى مستشارى قضايا الدولة، الكائن: ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصرى، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/11/2023 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16/11/2023.

تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.