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وزير التربية والتعليم يتفقد عددًا من المدارس بكفر الشيخ غدًا

السبت، 28 أكتوبر 2023 11:40 م
وزير التربية والتعليم يتفقد عددًا من المدارس بكفر الشيخ غدًا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تشهد محافظة كفر الشيخ، غداً الأحد، زيارة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لتفقد عدد من المدارس.

يحضر وزير التربية والتعليم، ومحافظ كفرالشيخ، وقيادات المحافظة، اليوم الدراسي بعدد من المدارس الفنية الصناعية، والتعليم الإعدادي، ويلتقي بالمعلمين والطلاب، كما يعقد لقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لبحث عدد من الطلبات الخاصة بالعملية التعليمية بالمحافظة.

 

 







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