وزارة النقل تعقد مؤتمرا صحفيا الإثنين للإعلان عن موعد انطلاق معرض النقل الذكى

كتب ـ سيد الخلفاوى

تنظم وزارة النقل، الإثنين المقبل، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 والاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال المؤتمر والندوات والجلسات وورش العمل المختلفة، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية، بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل، ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، ورؤساء الموانئ والشركات القابضة، وقيادات وزارة النقل، ورئيس وقيادات الشركة المنظمة .

وأكدت وزارة النقل، أن معرض النقل الذكى، يحظى بحضور مكثف من وزراء النقل في الدول الأجنبية والعربية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الإعلان عما أعدته وزارة النقل لزائري المعرض من وسائل نقل حديثة.

ويقام معرض ومؤتمر النقل الذكى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسيشهد حضورا مكثفا من وزراء النقل والسفراء بالدول الأجنبية والعربية المختلفة، بالإضافة إلى رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل من مختلف دول العالم.