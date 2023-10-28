اليوم السابع
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وزارة التعليم تكشف أبرز تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية لخدمة الصناعة

السبت، 28 أكتوبر 2023 11:40 ص
وزارة التعليم تكشف أبرز تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية لخدمة الصناعة وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أبرز تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتى تطبق لأول مرة وتخدم الصناعات وسوق العمل، موضحة أنه من أبرز التخصصات مجالات الطاقة النظيفة، وصناعة الفواخير، والسياحة المستدامة، والذكاء الصناعي، والطاقة المتجددة، والمراقبة والإنذار، والألعاب الرقمية، وتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وتسويق الخدمات المالية، وزراعة النخيل، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتجارة التجزئة، والهندسة الزراعية، والتصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية ومراقبة الجودة واللوجستيات.
 
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة جاهزة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فني سنويا في إطار تطوير الصناعة، متابعا: "المهندس السويدي كان بيتكلم أننا محتاجين ألف مدرسة.. مستعدين لأي تأهيل مدراس فنية ويعاد تخصيصها وموجود بالفعل وعندنا آلاف المدارس والدور اللي بتقوم به مش مفيد في الواقع".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح الملتقي والمعرض الدولي للصناعة: "مستعدون لتخصيص ونعيد تأهيل أي مدارس بالشكل اللى يحقق الهدف والغرض من تطوير الصناعة".  
 
 
 






وزارة التربية والتعليم

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تأهيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أبرز تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية




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