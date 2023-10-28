وزارة التخطيط: 35 مشروعا ومبنى أخضر بقرية فارس بتكلفة 610 ملايين جنيه

كتبت أسماء أمين

تهدف " مبادرة القرية الخضراء إلى تأهيل قرية واحدة فى كل محافظة ضمن مشروع حياة كريمة، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمى للأبنية الخضراء والحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء من الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، بوصفها جهة تقييم مستقلة، بحيث يمكن تعميم تجربتها على باقى القرى.

واوضح تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد المشروعات التى تم تنفيذها بقرية فارس بمحافظة أسوان والتى تصل لـ 35 مشروعًا ومبنى أخضر، بمشاركة عشر جهات، وتبلغ تكلفة الأعمال 610 مليون جنيه، ونصيب الفرد 36 ألف جنيه، وتم إصدار شهادة ترشيد" لقرية فارس عام 2022 بنجاح، بعد اجتيازها الاختبارات والتحقق من توفّر المعايير من خلال الزيارات الميدانية.

أهم المشروعات الخضراء بقرية فارس التى تم الانتهاء منها:

محطة الطاقة الشمسيّة بطاقة 26 ميجاوات محطة معالجة الصرف الصحى الثلاثيّة بطاقة 3000 متر مكعب / يوم تطوير محطة تنقية مياه فارس رقم (1 و2) بطاقة 8000 متر مكعب / يوم تطوير المرسى النهرى وتأهيل وتبطين الفرع البحرى لقرية فارس والمتقاطع مع ترعة كلابشة بطول 2.5 كم رفع كفاءة شبكة الإنارة بإضافة أعمدة جديدة وكشافات ليد موفّرة للطاقة تخطيط وتوفير المحاور وتأهيل الطرق تنفيذ مشروعات كهرباء داخل القرية وتشييد مبانى مُوزّع كهرباء بداخله لوحة توزيع، وعمل نقاط إسعاف، بناء ست عمارات سكنيّة للأسر الأولى بالرعاية يستفيد منها 250 فردًا.إنشاء مُجمّع خدمات حكومية يُقدّم ست خدمات عامة إنشاء جمعية زراعيّة متكاملة، ووحدة بيطرية، إقامة وحدة طب الأسرة، إنشاء أول مكتب بريد أخضر على مُستوى الجمهوريّة، وفقًا لمعايير البناء الأخضر تطوير مركز الشباب تطوير مدرسة فارس الإعدادية 11 فصلا، ودعم المُشاركة المُجتمعيّة، وزيادة الوعى من خلال ندوات ولوحات توعية.