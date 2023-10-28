ورشة عمل بجامعة جنوب الوادى حول دليل السياسات والإجراءات بقطاع الدراسات العليا

قنا صابر سعيد

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي ، ورشة عمل دليل السياسات والإجراءات بقطاع الدراسات العليا، بحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا وعبد الرازق حسين على، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية، والعاملين بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية بالإدارة المركزية والكليات.

وأكد رئيس الجامعة، أن دليل السياسات والإجراءات يقدم معيارية للإجراءات ونظام موحد في مختلف الكليات وتم مراجعته وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بمعرفة إدارة العلاقات الثقافية، كما أن هذا الدليل بمثابة خطوة أولى يليه إصدار تطبيق يتضمن ميكنة كافة خطوات العمل بالعلاقات الثقافية.

وأشار محمد أحمد، نائب مدير مركز ضمان الجودة ومدير مشروع دليل السياسات والإجراءات، إلى أن دليل السياسات هو وثيقة مقننة تحدد جميع السياسات والإجراءات وإجراءات التشغيل الموحدة وأفضل القواعد والممارسات التي يجب على منسوبي الجامعة اتباعها.

وأضاف أحمد، أن الدليل يهدف إلى وجود إجراءات منظمة موحدة داخل الجامعة وتقليل الجهود والموارد اللازمة للرقابة والمتابعة رفع كفاءة الأنشطة والفعاليات بالجامعة، وسهولة اكتشاف الأخطاء ونقاط الضعف داخل منظومة العمل وسهولة توزيع المهام والمسئوليات وتحقيق العدالة، وأن دليل العلاقات الثقافية يشمل 14 عملية بها 165 إجراء و19 نموذجا تشمل جميع العمليات داخل العلاقات الثقافية، مثل إجراءات الحصول على الإعارات وإجراءات الحصول على الإجازات و إجراءات حضور المؤتمرات والندوات العلمية خارجية وداخلية وغيرها.