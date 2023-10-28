نقابة المحامين بسوهاج تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح مصابى غزة.. صور

سوهاج عمرو خلف

نظمت نقابة المحامين بسوهاج اليوم السبت، بالتعاون مع نقابة الأطباء، حملة للتبرع بالدم لصالح مصابى عزة وذلك داخل مقر الشباب بنقابة المحامين.

وقال عادل أبو الشباب نقيب المحامين بسوهاج فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن نقابة المحامين اعتادت على هذه المواقف باعتبارها نقابة الوطنية ودائما ما تساند القضايا العربية.

وأضاف نقابة المحامين، أن النقابة تعلن عن التواصل مع نقابة المحامين العامة فى كيفية إيصال المساعدات الإنسانية وذلك تحت إشراف أعضاء مجلس النقابة، مشيراً إلى أن نقابة المحامين تدين الاعتداءات والمجازر البشرية التي يرتكبها العدو الصهيونى على قطاع غزة.

فيما قال علاء مقلد وكيل نقابة المحامين بسوهاج، إنه استكمالا لدور نقابة المحامين القومى فى دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية قامت النقابة اليوم بالتبرع بالدم لصالح مصابى عزة بعد الاعتداءات الغاشمة على قطاع غزة من أجل دعم القضية الفلسطينية.

وقال الدكتور أحمد فوزى قاسم نقيب الأطباء بسوهاج، إن نقابة الأطباء تقوم اليوم بالتنسيق مع نقابة المحامين بحملة التبرع بالدم لتقديم المساعدات الطبية المهنية لأهلنا فى غزة وهذا يتزامن مع 12 نقابة فرعية اليوم يقومون بحملة التبرع بالدم على مستوى الجمهورية.

وأضاف نقيب الأطباء، أن التبرع بالدم يعتبر أقل إسهام للنقابة تقوم به النقابة العامة بالتضامن مع أهل غزة، كما قامت لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة بتقديم المساعدات الطبية من أدوية وكذلك معونات عاجلة وكلنا فى ظهر القيادة السياسية فى الحفاظ على أرض الوطن ومساعدة أهل غزة.