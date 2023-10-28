نائب رئيس اتحاد العمال: الرئيس وضع خريطة تطوير صنع فى مصر

كتبت ـ آية دعبس

أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع خارطة طريق لتطوير منظومة "صنع فى مصر"، وذلك خلال كلمته التى ألقاها، اليوم، أمام الملتقى والمعرض السنوى للصناعة المصرية والذى يقام تحت إشراف اتحاد الصناعات.

وأضاف "البدوى"، في تصريحات له، أن أهم النقاط التى أكد عليها الرئيس السيسي هو دعم الدولة لرجال الأعمال من خلال قيام الدولة بإنشاء المنشآت الخاصة والمشروعات الصناعية وذلك من أجل إنهاء المشروعات فى وقت قياسي وتوفير السيولة المالية لهم فى شراء خطوط الانتاج الجديدة.

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس السيسي وعد المستثمرين أيضا بمساعدتهم فى إنهاء إجراءات التراخيص بأقصى سرعة.

ونوه أن الرئيس استجاب لمطالب أصحاب الأعمال الخاصة بتخصيص أراضى صناعية بجوار المناطق السكنية لأنها توفر على أصحاب الأعمال تكاليف النقل وعلى العمال الوقت والجهد، كما استجاب أيضا لمطالبهم بتخصيص 100 مدرسة فنية جديدة من خلال تأهيل بعض المدارس الموجود وإنشاء البعض الآخر.

وفى النهاية، قال مجدي البدوي، إن كلمة الرئيس اليوم تؤكد بأن الدولة حريصة على زيادة الانتاج، وخاصة عندما طالب أصحاب الأعمال بضرورة زيادة مكونات المنتج المحلي وتأكيده بأن الدولة مستعدة للمساعدة فى هذا الشأن.