مظاهرات حاشدة فى باريس تضامنا مع الشعب الفلسطينى رغم الحظر الأمنى.. فيديو

تجمع آلاف من الفرنسيين بساحة "شاتليه" بالعاصمة باريس، فى مظاهرات حاشدة بالرغم من حظرها بأمر من قائد شرطة باريس، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى فى ظل استمرار الحرب الدموية والقصف الإسرائيلى وتطور العمليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة.



فبالرغم من حظر الشرطة وعدم السماح بتنظيم هذه المظاهرة وبالرغم من تأييد القضاء الفرنسى قرار الحظر، تجمع عدد غفير من المواطنين بعد ظهر اليوم فى ساحة "شاتليه" بين الدائرتين الأولى والرابعة بباريس، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى والمطالبة بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة.

This is France right now.



This pro-Palestinian demonstration was banned by Macron…and yet massive crowds hit the streets of Paris chanting:



“Nous sommes tous des Palestiniens!” (We are all Palestinians!) 🇵🇸 🇫🇷



