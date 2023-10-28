مطاحن جنوب القاهرة: التنسيق مع "المالية" لإنشاء مستودع جمركي في العامرية

كتب هانى الحوتى

كشفت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عن خطة زيادة إيراداتها عبر تأجير عدد 8 مواقع بالشركة، والتنسيق مع وزارة المالية لإنشاء مستودع جمركي في شونة العامرية، إضافة إلى دراسة جدوى تفعيل نشاط الاستثمار العقاري، كما تجري الشركة صيانة شاملة لمطحن الجيزة 2000 والمتوقف عن العمل وتشغيله بقدرة 140 طن يوميًا، وذلك للوفاء بالربط التمويني.

جاء ذلك ردًا على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والذي طالب بضرورة إعداد دراسة متكاملة، والتي من شأنها النهوض بالشركة واستغلال الطاقات المتاحة وتوفير السيولة وإصلاح الهيكل التمويلي لها، وذلك في ظل عدم استغلال الطاقات المتاحة للطحن، ووصل صافي رأس المال العامل بالسالب ليصل إلى 91.554 مليون جنيه، وحقوق الملكية بالسالب بنحو 21.083 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2023.

أضافت الشركة، أنه تم تطوير مطحني التبين وأوسيم، وذلك لزيادة النشاط الرئيسي للشركة، علمًا بأن هناك تكاليف لا ترتبط بالنشاط وتحمل على تكاليف النشاط مثل الأعباء الإدارية والتمويلية، كما تم تجنيب مبلغ 12 مليون جنيه مكافأة للعاملين بالأجور المستحقة، وخصم هذا المبلغ من خسارة النشاط الرئيسي بمبلغ 26 مليون جنيه، وبذلك تكون خسائر النشاط 14 مليون جنيه فقط، ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار مدخلات الإنتاج.

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات عن تضمن النشاط الرئيسي لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة خسائر بلغت 26 ملون جنيه، وأن ما تم تحقيقه من أرباح تمت عن مساهمة الإيرادات العرضية التي ليس لها صفة الاستمرارية، خاصة وأن جملة الإيرادات العرضية المحققة عن العام المالي 68 مليون جنيه بنسبة 162% من صافي أرباح العام، والمتمثلة في 16.9 مليون جنيه قيمة العوائد على أذون الخزانة وودائع البنوك، و30.8 مليون جنيه قيمة مبيعات مخلفات، و18.9 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، و1.34 مليون جنيه أرباحًا رأسمالية.

أوضحت الشركة، أنه تم إيقاف مطحني الطاهرة وعز الدين بمعرفة الجهات التموينية؛ لتوفيق أوضاع العمل، ولحين زيادة الربط سيتم النظر في تطوير هذه المطاحن وتشغيلها لتعظيم إيرادات الشركة، وهناك دراسة لتطوير مطحن التبين، كما أنه تم وقف وحدة طحن الأذرة بالوحدة، نظرًا لتوقف طحن الأذرة في الوقت الحالي.

يأتي ذلك ردًا على طلب الجهاز المركزي للمحاسبات باستغلال الأصول والطاقات العاطلة لشركة مطاحن وجنوب القاهرة والجيزة والتي تتضمن أصول غير مستغلة بلغت 23.9 مليون جنيه تكلفة أصول مطاحن عز الدين والطاهرة المتوقفة بمعرفة الجهات التموينية منذ أغسطس عام 2020 لتلافي الملاحظات الفنية وتوفيق أوضاعها، ونحو 5.169 مليون جنيه تكلفة مباني وبواقي آلات مطحن التبين المتوقف عن العمل، والذي تم فك وبيع بعض محتوياته منذ سنوات تمهيدًا لتطويره الأمر الذي لم يتم بعد، ونحو 392 ألف جنيه تكلفة قسم طحن الأذرة بمطحن الوحدة.

وذكرت الشركة، أنها تدرس استغلال المساحة الأمامية لمطحن أوسيم، وطرحها كمول تجاري بعد الموافقات اللازمة في هذا الشأن من الجهات الرسمية، وبالنسبة لمبنى المطحن جاري الدراسة لتطويره، وذلك ردًا على طلب الجهاز المركزي للمحاسبات بدراسة جدوى تشغيل مطحن أوسيم، وذلك بعد وقفه عن العمل ترشيدًا للنفقات منذ شهر نوفمبر عام 2020، والبالغ تكلفته الدفترية للمباني وآلات نحو 3.834 مليون جنيه، ولم تقم الشركة بأي مقترحات لتشغيله والاستفادة منه.