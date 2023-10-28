مصر الجديدة للإسكان: جار فسخ التعاقد مع الشركة المستأجرة لكازينو الميريلاند

كتب هانى الحوتى

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن بدء اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد مع شركة ماجيك دريمز (الشركة المستأجرة لكازينو الميريلاند) بسبب عدم التزامها بسداد متأخرات إيجار الكازينو البالغة 167.4 مليون جنيه، خاصة وأن منشآت الكازينو تتجاوز 590 مليون جنيه مما يضمن حق الشركة، منوهة إلى أنه قبل فسخ التعاقد تم إرسال خطابًا موقعًا من العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة يوم 30 أغسطس الماضي يطالب شركة ماجيك دريمز بسرعة تقديم برنامج زمني محدد ومقبول للوفاء بالمبالغ المستحقة عليهم سواء أقساط جدولة أو قيمة إيجارية خلال مدة أقصاها أسبوع. جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لمراجعة القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والذي تضمن توصية بتحصيل المتأخرات على شركة ماجيك دريمز (مستأجر كازينو الميريلاند)، وبلغت 167.4 مليون جنيه، تم إدراج نحو 72.8 مليون جنيه منها في إيرادات الشركة حتى مارس عام 2018، ونحو 94.6 مليون جنيه من مارس عام 2018 وحتى تاريخ المركز المالي في 30 يونيو لعام 2023 لم يتم إدراجهم ضمن إيرادات الشركة، وكذلك عدم تحصيل قيمة الشيكات المقدمة نظير ضريبة القيمة المضافة من شركة ماجيك دريمز والبالغة 10.7 مليون جنيه منها 3.6 مليون جنيه شيكات مرتدة، والباقي 7.1 مليون جنيه عن الفترة من 1 سبتمبر عام 2021 حتى 1 ديسمبر عام 2023 لمن يتم إدراجهم ضمن حسابات الشركة

وكشفت الشركة، عن تلقيها خطابات من شركات توضح اهتمامهم بتقديم عروض لاستغلال منطقة الشولاند، البالغ مساحتها 5824 متر مربع، وحديقة الطفل البالغ مساحتها 4791 متر مربع، والجزء غير المطور بمساحة المنتزه السياحي؛ للاستفادة من إمكانيات هذه المناطق، وجاري الاجتماع معهم لاستكمال العروض حتى يمكن الاستفادة من هذه المنطقة أفضل استغلال ممكن وفي أسرع وقت.

أضافت شركة مصر الجديدة للإسكان، أنها تلقت عرضًا من شركة التشييد للتطوير العقاري بتسوية مديونيتها البالغة 94.5 مليون جنيه مقابل مساحة من أرض مشروع شركة التشييد أو عدد من الوحدات، وأنه جاري دراسة العرض لاختيار البديل الأفضل الذي يحقق مصلحة الشركة، وجاري الوصول لحل بأخذ قطعة أرض من أرض المشروع لتقييمها سدادًا للدين المستحق على شركة التشييد.

وذكرت شركة مصر الجديدة للإسكان، أن هناك فعاليات تستضيفها مدينة غرناطة حتى نهاية العام الحالي، منها أسبوع القاهرة للتصميم في الفترة من 3 نوفمبر حتى 3 ديسمبر لمدة شهر، وكذلك إقامة فاعلية معرض القاهرة للكتب الفنية من 7 إلى 9 ديسمبر لمدة 3 أيام، وتهدف هذه الفعاليات إلى تعريف المستثمرين بإمكانيات المنطقة، وذلك من أجل استهداف شريحة كبيرة ومتميزة من المستثمرين عند طرح كراسة الشروط السابق ذكرها، وتم عمل خطة تسويقية عن طريق (استشاري التسويق) بها فعاليات متعددة.