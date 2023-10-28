مصر الجديدة للإسكان: جار فسخ التعاقد مع الشركة المستأجرة لكازينو الميريلاند

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن بدء اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد مع شركة ماجيك دريمز (الشركة المستأجرة لكازينو الميريلاند) بسبب عدم التزامها بسداد متأخرات إيجار الكازينو البالغة 167.4 مليون جنيه، خاصة وأن منشآت الكازينو تتجاوز 590 مليون جنيه مما يضمن حق الشركة، منوهة إلى أنه قبل فسخ التعاقد تم إرسال خطابًا موقعًا من العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة يوم 30 أغسطس الماضي يطالب شركة ماجيك دريمز بسرعة تقديم برنامج زمني محدد ومقبول للوفاء بالمبالغ المستحقة عليهم سواء أقساط جدولة أو قيمة إيجارية خلال مدة أقصاها أسبوع.
جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لمراجعة القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والذي تضمن توصية بتحصيل المتأخرات على شركة ماجيك دريمز (مستأجر كازينو الميريلاند)، وبلغت 167.4 مليون جنيه، تم إدراج نحو 72.8 مليون جنيه منها في إيرادات الشركة حتى مارس عام 2018، ونحو 94.6 مليون جنيه من مارس عام 2018 وحتى تاريخ المركز المالي في 30 يونيو لعام 2023 لم يتم إدراجهم ضمن إيرادات الشركة، وكذلك عدم تحصيل قيمة الشيكات المقدمة نظير ضريبة القيمة المضافة من شركة ماجيك دريمز والبالغة 10.7 مليون جنيه منها 3.6 مليون جنيه شيكات مرتدة، والباقي 7.1 مليون جنيه عن الفترة من 1 سبتمبر عام 2021 حتى 1 ديسمبر عام 2023 لمن يتم إدراجهم ضمن حسابات الشركة
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