مصرع أكثر من 20 شخصا في حريق بمنجم بكازاخستان

وكالات

قُتل 21 شخصا على الأقل السبت في حريق بمنجم في كازاخستان تملكه مجموعة أرسيلور ميتال العملاقة للتعدين ولا يزال أكثر من 20 آخرين تحت الأرض، في وقت تسعى الدولة الواقعة بوسط آسيا لتأميم الفرع المحلي للشركة.

ولأسليلور ميتال، ومقرها في لوكسمبورغ، سجل من الكوارث المميتة في كازاخستان. وكثيرا ما تُتهم بعدم احترام معايير السلامة أو البيئة.

والحريق أسوأ كارثة مناجم في كازاخستان منذ 2006 عندما قضى 41 من عمال المناجم في موقع لأرسليور ميتال. ويأتي بعد شهرين على مقتل خمسة عمال المناجم في انفجار هذا الصيف.

واندلع الحريق في منجم كوستيينكو شمال مدينة كاراغاندا. وقالت ارسيلورميتال في بيان إن "عُثر على جثث 21 من عمال المناجم".

أضافت "لا يزال 23 عاملا داخل المنجم".

وأكدت الشركة إخراج 252 عاملا من تحت الأرض وأن عمليات الإنقاذ مستمرة.

ودخلت سيارات الاسعاف والشرطة منطقة المنجم، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

ووصل الرئيس قاسم جومارت توكاييف، الذي سبق أن ندد ب"الطابع النظمي للحوادث" لدى أرسيلور ميتال، إلى موقع الحادثة.

وأعلن في وقت سابق "إنهاء تعاون الاستثمار" مع المجموعة العملاقة.

وقالت الحكومة إنها ستسعى لتأميم الشركة.

وذكرت على منصة تلغرام "في الوقت الحالي يجري العمل على إعادة الشركة إلى جمهورية كازاخستان".

ولا تفكر الحكومة في تسليم الشركة إلى "مستثمرين أجانب آخرين".