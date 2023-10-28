محافظ كفر الشيخ يوجه بمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع للمواطنين

كفر الشيخ- محمد سليمان

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الرقابة والمرور على الأسواق والمحال التجارية وتنظيم الحملات اليومية، لضبط الأسعار، وتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية بمشاركة مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، والجهات الأخرى المعنية، ومتابعة تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين بالسلاسل والمنشآت التجارية وفروع هايبر ماركت المنطقة الشمالية العسكرية بمدن المحافظة ودلتا ماركت، والتوسع في السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة لتوفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن الحملات مستمرة للحفاظ على انضباط الأسواق ووصول السلع إلى مستحقيها، وتكثيف الرقابة على المحال التجارية والسلع ومنتجات الألبان ومحال الجزارة، ومحلات بيع الدواجن، حفاظًا على صحة المواطنين، مع تشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت العاملة بالمحافظة (مخابز ومطاحن ومستودعات بوتاجاز ومنافذ توزيع السلع الغذائية وغير غذائية)، وضبط الأسواق وتطهيرها من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر ومنع التجار من الغش واحتكار السلع واستغلال المواطنين وفرض سيادة القانون.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ 25 % وهى سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة الى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، مما يؤكد وقوف القيادة السياسية الى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه تتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتاً أن ظاهرة ارتفاع الأسعار هي ظاهرة يعاني منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معاً لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين، وزيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.