محافظ بورسعيد يعلن افتتاح المجمع الصناعى قبل نهاية العام الحالى.. صور

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن تواصل العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن الأعمال تسير بصورة جيدة، وذلك ضمن خطة المحافظة لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع الصناعي قبل نهاية العام الحالي، في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرًا.

كما أكد المحافظ على تواصل أعمال اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية لأبناء بورسعيد المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات المغذية (3 يوليو) بجنوب بورسعيد، ووجه المحافظ بالإسراع في معدلات العمل و تكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد ، لافتا أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة ط المرتفعة.

وكان اللواء عادل الغضبان قد أعلن عن مد تلقي طلبات الحصول على وحدة صناعية حتي نهاية أكتوبر الجاري، مؤكدا أنه سيجرى توفير تسهيلات عديدة للسداد، وتقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد.

وتؤكد محافظة بورسعيد على أن الفرصة مازالت متاحة لشباب المستثمرين للتقدم للحصول على مصانع يمجمع الصناعات المغذية الجديد، والذي يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية بمساحات مختلفة، بإجمالي 72 مصنع، حيث جرى المصانع بمساحات مختلفة.