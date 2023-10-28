لخدمة 100 ألف مواطن.. محافظ بورسعيد يتابع تطوير حديقة الكروان فى حى الزهور

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار اعمال تطوير حديقة الكروان بمنطقة ارض الجبل وشارع دمشق بحي الزهور، لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الزهور، لخدمة أهالي الحي وزيادة الشكل الجمالي الحضاري، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها حي الزهور مؤخرا.

ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الحدائق وتفعيل مبادرة "حدائق بلا أسوار"، والتي ساهمت بشكل كبير في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية، فأصبحت الحدائق منتديات ترفيهية وثقافية للمواطنين، وحديقة الكروان تخدم مناطق الجوهرة وأمل الجبل وال 5000 وحدة، وغيرها بما يقدر بحوالي 100 ألف مواطن في الحي.

واوضح المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل ازالة الأسوار وإعادة تقسيم الأحواض لإضافة نباتات وأشجار وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها.

كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.