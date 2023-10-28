لا تهمليها.. أطعمة تساعد طفلك على نمو صحى

كتبت مروة محمود الياس

لنمو الأطفال بشكل سليم وصحى، لابد أن يتمتعوا بنظام غذائى جيد، ونظام حركة سليم، ووفقا لتقرير نشره موقع gritzo فإن جسم الطفل ونموه يرتبط بشكل كبير بما يأكله.

واضاف التقرير أن هناك أطعمة تساعد على نمو الطفل، على الأم أن تدخلها فى نظامه تدريجيا والاعتماد عليها كى يتمكن من الاستفادة بها ، ومن أفضل هذه الأطعمة :

الحبوب الكاملة التى تعتبر طعاما هاما غنى بالبروتين والمعادن والفيتامينات والعناصر كالحديد والماغنيسيوم، تعزز النمو عند الطفل، مثل الفول والشوفان.



الخضار الورقى

كالسبانخ والقرنبيط وغيرها من الأطعمة تحتوى على كمية كبيرة من فيتامين ج وفيتامين أ ، والحديد والماغنيسيوم، وغيرها من المواد الهامة التى تعزز النمو لدى الطفل.



منتجات الألبان أحد أهم المأكولات باختلاف أنواعها التى تحتوى على فيتامين د وكالسيوم ، كما أنها تمد الجسم بما يحتاجه من عناصر لنمو خلاياه



البيض أفضل الخيارات التى تساعد الأم على نمو الطفل، لأنه يحتوى على كم هائل من البروتين والكالسيوم، وهو ما يجعله أداة بناء أساسية لجسم وصحة الطفل.