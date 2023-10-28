كل ما تريد معرفته عن البورصة العقارية أول سوق لشراء حصص بالشقق والمحلات

كتب هانى الحوتى

تعتزم الحكومة، إطلاق البورصة العقارية خلال الفترة القريبة المقبلة، لتمكين المستثمرين و الشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة عن البورصة العقارية.



س- بداية ما هي البورصة العقارية؟ ج- سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية، ومن خلالها يمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية أو الاستثمار في مشاريع عقارية عبر تحويل الأصل العقاري إلى حصص عقارية توازي وحدات مترية تمثل وثيقة ملكية قابلة للتداول.



س- ما هي أهمية البورصة العقارية؟ ج- تسهم البورصة العقارية في: 1- تحفيز الاستثمار في السوق العقاري، والذي يواجه تحديًا في ارتفاع الأسعار يؤثر على رغبة المستثمرين في الشراء العقارات سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، ولذا تسهم البورصة في توفير آلية للراغبين في الاستثمار العقاري عبر تجزئة العقار إلى حصص عقارية متساوية وبقيم مالية صغيرة يسهل تداولها.

2- زيادة حجم التعاملات المالية والرسوم والأرباح المحققة من خلال تمكين المستثمرين والمطورين من التداول بسهولة وفعالية.

3- زيادة الشفافية من خلال إعلان قواعد معلنة للشفافية والإفصاح تزيد من مستوى الشفافية والمعلومات المتاحة حول الصفقات العقارية، وبالتالي تحفيز المستثمرين على المشاركة بثقة أكبر في السوق.

4- جذب الاستثمارات المحلية والدولية مما يعزز النشاط الاقتصادي ويحقق مستهدفات الحكومة الخاصة بتصدير العقار.

5- تنويع الاقتصاد من خلال إضافة أداة استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد عن طريق إضافة قطاع جديد يساهم في تحسين النمو الاقتصادي.

6- التحفيز على تسجيل الملكية العقارية؛ لأن قواعد الإدراج تشترط أن يكون التعامل على العقارات المسجلة بالشهر العقاري.



س- ما هي الإجراءات المطلوبة لإطلاق البورصة العقارية؟ ج- جاري العمل على إصدار قرار بإضافة نشاط تداول الحصص العقارية كنشاط جديد للمادة 27 من قانون سوق المال.

- إصدار قواعد كل من مدير الاستثمار العقاري، وجماعة حملة الحصص، والعلاقة بين المقيمين العقاريين وحملة الحصص ومدير الاستثمار، والإدراج والإفصاح، والترخيص لشركات السمسرة، وقواعد التداول والتسوية والعضوية والإفصاح، وقرار الشهر بالإيداع، ووضع آلية عمل وحدة الشهر العقاري وكيفية الربط بينها وبين فروعها المختلفة.



وما هو الفرق بين صناديق الاستثمار العقاري، والاستثمار العقاري المباشر؟ ج- يعني الاستثمار المباشر شراء حصة في عقار معين، والذي يمكن أن يكون أصلًا واحدًا أو محفظة أصول، وتتميز الاستثمارات المباشرة بكونها أكثر جاذبية للمشترين المؤسسين؛ لأنها عادة ما تكون ذات حجم أكبر، ويتمتع المستثمرون بقدر أكبر من التحكم في اتخاذ القرار، ويمكنهم اختيار الأصل وفقًا لمعايير مثل الموقع ونوع الأصول، والاستراتيجية بشفافية كاملة للمعلومات.

ويعد سوق تداول الأنصبة العقارية من وسائل الاستثمار المباشر في العقارات حيث يتم من خلاله شراء وبيع أصول عقارية.