قافلة طبية مجانية اليوم بقرية أم الحويطات فى سفاجا ضمن مبادرة حياة كريمة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تختتم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، أعمالها بقرى محافظة البحر الأحمر، خلال شهر أكتوبر الجارى، بقرية أم الحويطات بمدينة سفاجا، والتى بدأت العمل بها بالكشف الطبى وصرف العلاج للمواطنين مجانا منذ أمس الجمعة .



ومن المقرر أن تختتم أعمالها اليوم فى قرية أم الحويطات، على أن تعود مطلع الشهر المقبل لإجراءات الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا لأهالى قرى البحر الأحمر.



وكانت انطلقت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال أكتوبر الجارى، بقرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب منتصف أكتوبر الجارى وقضت فيها يومين 13 و14 أكتوبر، وانتقلت بعد ذلك لمدة يومين أيضا لقرية الحمروين بمدينة القصير.



واستكملت أعمالها بقري مدينة الشلاتين، ثم قرى مدينة حلايب، ثم بعد ذلك مدينة حلايب وأبو رماد، ومنها لقرى مدينة مرسى علم، ثم وحدة طب للأسرة فى مرسى علم وبعدها سفاجا، حيث كانت تقضى القوافل يومين فى كل قرية، يتم خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا.