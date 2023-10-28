غدا أمطار ببعض المناطق وشبورة كثيفة تصل للضباب والعظمى بالقاهرة 31 درجة

كتب ـ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

ومتوقع غدا أن تنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مع وجود فرص أمطار خفيفة على خليج السويس، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24.