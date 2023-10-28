اليوم السابع
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طالب بتربية رياضية طنطا يفوز بالميدالية الذهبية في منافسات "الووشو كونغ فو"

السبت، 28 أكتوبر 2023 12:55 م
طالب بتربية رياضية طنطا يفوز بالميدالية الذهبية في منافسات "الووشو كونغ فو" طالب بتربية رياضية طنطا يفوز بالميدالية الذهبية
الغربية - مصطفى عادل

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حصد الطالب سيف الدين محسن السيد المقيد بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، الميدالية الذهبية في منافسات الووشو كونغ فو بدورة الألعاب القتالية العالمية والمقامة بالعاصمة السعودية الرياض، والتي تستمر حتى 30 أكتوبر الجاري لتكون بذلك الذهبية الثانية لطلاب الجامعة في نفس البطولة العالمية.
 
وهنأ الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة  الطالب سيف الدين محسن السيد لتحقيق هذا الإنجاز، مشيرا الى حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الرياضية، وتقديم كافة أوجه الدعم لطلابها المتميزين والموهوبين رياضياً، وتحفيز الطلاب على المشاركة في البطولات على المستويين المحلي والدولي.
 
 
طالب بتربية رياضية طنطا يفوز بالميدالية الذهبية في منافسات الووشو كونغ فو
طالب بتربية رياضية طنطا يفوز بالميدالية الذهبية في منافسات الووشو كونغ فو

 







جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

تربية رياضية طنطا

منافسات الووشو كونغ فو بدورة الألعاب القتالية العالمية

اخبار المحافظات




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