رئيس وزراء إسكتلندا: فقدنا الاتصال بعائلة زوجتى فى غزة بسبب القصف العنيف

كتبت رباب فتحى

قال رئيس وزراء اسكتلندا، حمزة يوسف إنه يصلي لعائلة زوجته العالقة فى غزة للبقاء على قيد الحياة مع تعرض القطاع لقصف عنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف حمزة يوسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لم يتمكن من الاتصال بوالدة زوجته وزوجها بعد انقطاع الاتصالات مع اشتداد القصف على قطاع غزة.

وسافرت إليزابيث النكلة وزوجها ماجد إلى المنطقة قبل هجوم 7 أكتوبر ، وظلا عالقان منذ بدء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وكتب الوزير الأول على موقع X، تويتر سابقا: "غزة تتعرض لقصف مكثف. لقد تم قطع الاتصالات. لا يمكننا الوصول إلى عائلتنا المحاصرة في منطقة الحرب هذه منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع. لا يمكننا إلا أن نصلي من أجل بقائهم قيد الحياة."

وتأتي تصريحات يوسف بعد ساعات قليلة من ظهور أنه كتب إلى كل القادة السياسيين في المملكة المتحدة لحثهم على دعم وقف إطلاق النار في غزة.

وفي رسالة يُعتقد أنها أُرسلت مساء الخميس، قال إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أعقاب الهجمات، لكن يجب اتخاذ إجراءات إضافية الآن لوقف "الكارثة الإنسانية المذهلة" التي تتكشف في غزة قبل أن تصبح "كارثية".

وقال يوسف: "إن قتل المدنيين الأبرياء لا يمكن تبريره على الإطلاق، أينما حدث. ولإسرائيل، مثل أي دولة أخرى، الحق في حماية نفسها من أي هجوم، ولكن في القيام بذلك يجب عليها أن تمتثل للقانون الدولي. يتم فرض قيود على الغذاء والمياه والوقود والأدوية، مع السماح بدخول إمدادات إنسانية محدودة."