رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي سفير تركيا لبحث سبل تبادل الخبرات

كتب وليد عبد السلام

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، السفير صالح موتلوشون، سفير تركيا لدى مصر، ووفد رفيع المستوى من وزارة الصحة التركية، يترأسه الدكتور سلامي كيلج، مساعد وزير الصحة التركي للعلاقات الصحة الخارجية، والدكتور إيراي شينار، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.

وبحث الجانبان، سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مجالات متعددة، تشمل تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة، وتعزيز الصحة الرقمية، وفتح أسواق جديدة للسياحة العلاجية في مصر، وبخاصة مع تبني هيئة الرعاية الصحية فكر شمولية الخدمات الصحية داخل المجمعات الطبية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، أن مصر أصبحت أكثر جاهزية لاستيعاب متطلبات أسواق السياحة العلاجية بعد الطفرة غيرالمسبوقة في القطاع الصحي، مؤكدًا أن ملف السياحة العلاجية يحظى باهتمام القيادة السياسية، لتعزيز النمو الصحي والاقتصادي في مصر، ومعربًا عن تطلعه للتعاون مع الجانب التركي في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة والصحة الرقمية وفتح أسواق جديدة للسياحة العلاجية.

وتابع الدكتور أحمد السبكي: لدينا منشآت صحية ذات بنية تحتية متطورة وتقنيات طبية حديثة وكوادر وخبرات طبية تؤهلنا لتقديم خدمات طبية بجودة عالمية وبأسعار تنافسية داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وتابع: هدفنا بناء الثقة مع المرضى الدوليين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مصر تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، مما يعزز فرص الاستثمار الصحي الناجحة داخلها، متابعًا: نستهدف تعزيز التعاون بين مصر وتركيا لتشجيع الاستثمار الصحي في البلدين.

ومن جانبه، أشاد السفير صالح موتلوشون، السفير التركي لدى مصر، بالطفرة النوعية والمستوى المتقدم لنظام الرعاية الصحية المصري، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون الصحي بين مصر وتركيا، موجهًا الشكر لهيئة الرعاية الصحية لجهودها في تعزيز التعاون المصرى التركي في المجال الطبي

وفي ذات السياق ، قام وفد وزارة الصحة التركية رفيع المستوى بزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقبالهم نيابةً عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة.

وتفقد الوفد، خلال الزيارة مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى، ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، التابعين للهيئة بالإسماعيلية، حيث تفقد الوفد أقسام الاستقبال والطوارئ بهم، والغسيل الكُلوي، وغرف العمليات والجراحات المتقدمة، والغرف والأجنحة الفندقية.

واطلع الوفد، على إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، والتحول الرقمي للخدمات، ودورها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بأحدث البروتوكولات الإكلينيكية وفق الممارسات الطبية العالمية.

ومن جانبه، أشاد رئيس وفد وزارة الصحة التركية، خلال الزيارة، بالمستوى المتطور للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، قائلًا "ما شهدناه من بنية تحتية ونظم معلوماتية ومنظومة إكلينيكية خلال زيارتنا لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية يؤكد أن مصر حققت طفرة طبية في وقت قياسي"، معربًا عن تطلعه للعديد من اللقاءات لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الرعاية الصحية خلال الفترة الحالية والقادمة.