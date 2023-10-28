رئيس جامعة سوهاج يشارك فى الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات بالإسكندرية

سوهاج - محمود مقبول

شارك اليوم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات الحكومية والقطاعات المختلفة بوزارة التعليم العالى، والذي عقد في رحاب جامعة الإسكندرية.

وأوضح النعماني أنه في مستهل الاجتماع، وقف المجلس دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وقال رئيس الجامعة أن الدكتور أيمن عاشور قد أكد خلال الاجتماع على جاهزية كافة المستشفيات الجامعية؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بمتابعة استعدادات المنظومة الصحية للتعامل مع أي طوارئ طبية لتداعيات الأحداث في قطاع غزة، ورفع جاهزية كافة المستشفيات في المحافظات المعنية.

وأوضح النعماني أن الوزير قد أشاد بتقدم ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 والذي يضم 1904 جامعة من 108 دول حول العالم، وكذلك إدراج 36 جامعة مصرية بتصنيف QS الإنجليزي للدول العربية لعام 2024.

وأضاف النعماني ان الدكتور ايمن عاشور قد وجه خلال الاجتماع بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة، موجهاً ايضاً بتكثيف تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات القومية الكُبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات؛ لتعريف الطلاب من التعرف على حجم المشروعات والإنجازات التي يتم تنفيذها بكافة أنحاء الجمهورية، وتكثيف عمل مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعات.