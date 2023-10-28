ذا هيل: رئيس "النواب" الأمريكى يواجه تحديا فى تمويل إسرائيل وأوكرانيا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الجهود التي يبذلها الحزبان لمساعدة أوكرانيا تواجه طريقًا معقدًا بشكل متزايد في الأسابيع المقبلة، حيث يمهد المحافظون في مجلس النواب الأمريكى، بقيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون الطريق لمعركة شائكة حول التمويل المقترح.

وقال جونسون، في أول مقابلة له مع شبكة فوكس نيوز، إنه أخبر البيت الأبيض أن الاجماع في مؤتمر الحزب الجمهوري "هو أننا بحاجة إلى تقسيم" المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.

وأضاف جونسون، "لا يمكننا أن نسمح لفلاديمير بوتين بأن ينتصر في أوكرانيا، لأنني لا أعتقد أن الأمر سيتوقف عند هذا الحد، وربما يشجع ذلك الصين ويمكّنها من اتخاذ خطوة بشأن تايوان..لدينا هذه المخاوف." لكنه قال أيضًا إن البيت الأبيض لم يكن واضحًا بشأن "ما هي نهاية اللعبة في أوكرانيا".

وجاءت تصريحاته بعد ساعات من تقديم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين مشروع قانون لإرسال مساعدات إلى إسرائيل، وفصلها عن طلب التمويل الإضافي الذي قدمه البيت الأبيض بقيمة 105 مليارات دولار والذي يشمل أيضًا مساعدات لأوكرانيا وتايوان وقضايا أخرى.

وتسلط هذه الحملة الضوء على المقاومة الجمهورية المتزايدة لربط المساعدة لكلا البلدين، حتى مع قيام قيادة الحزب الجمهوري بالضغط من أجل حزمة مشتركة في مجلس الشيوخ.

وضغط الرئيس بايدن على الكونجرس من أجل المساعدة في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، حيث ستحصل أوكرانيا على حوالي 61 مليار دولار من المساعدة العسكرية، بينما تحصل إسرائيل، وهي دولة أفضل تجهيزًا عسكريًا، على حوالي 14 مليار دولار للدفاعات الجوية والصاروخية.

وقال الجنرال بات رايدر للصحفيين "الفرق هنا هو أن إسرائيل لديها جيش متقدم للغاية، وهو جيش ذو طراز غربي للغاية بالفعل. لذا فإن الاحتياجات الكبيرة تختلف بين ما تطلبه إسرائيل وما تطلبه أوكرانيا."