حياة كريمة توزع 1000 وجبة على المرضى وذويهم بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مؤسسة حياة كريمة اليوم السبت، مبادرة سبيل قامت من خلالها بتوزيع عدد 1000 وجبة غذائية ساخنة متكاملة على المرضى وذويهم بمحافظة الإسماعيلية لإدخال الفرحة والبهجة على قلوب المرضى وأسرهم الذين اشادوا بتلك المبادرة، والتي تعد أحد نماذج الأعمال الخيرية المقدمة من المؤسسة للأسر الأكثر احتياجًا .

وشملت المبادرة كلا من المستشفى الجامعي وابوخليفة والتل الكبير وفايد وتستهدف مؤسسة حياة كريمة مساعدة الأسر الأكثر احتياجا ودعمهم من خلال الأعمال الخيرية المختلفة في كل المجالات، ومن بين تلك الأعمال إطلاق مبادرة سبيل ، التي تستهدف المرضى من الاسر الأكثر إحتياجًا، إذ تم زيارة المرضى وتقديم وجبات غذائية للمرضى وذويهم بمستشفيات "الإسماعيلية .

وشهدت المبادرة تواجد عشرات المتطوعين وكانت الفرحة والدعم والاهتمام عنوان اليوم منذ بدايته وهذا ما كان واضحًا في عيون المرضى وأهاليهم بعد مقابلتهم لفريق مبادرة "سبيل لمؤسسة حياة كريمة وكانوا سعداء جدًا لكل ما تفعله مبادرة "حياة كريمة" من أجل المواطنين .