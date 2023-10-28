تقارير روسية تكشف تفاصيل مناطق القتال وسيطرة حماس وإسرائيل على تخوم غزة.. فيديو

كتب: أحمد جمعة

كشفت تقارير إعلامية روسية، السبت، عن مجريات العمليات العسكرية داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أن المنطقة الحمراء تحت السيطرة الإسرائيلية، والمنطقة الصفراء هي منطقة قتال، والمنطقة الزرقاء تحت سيطرة حركة حماس.

وتدور اشتباكات مسلحة عنيفة بين الفصائل الفلسطينية في شمال قطاع غزة وتحديدا في منطقة بيت حانون التي تشهد اشتباكات بعمق 1 كم، في ظل تحشيد القوات الإسرائيلية قرب مدن القطاع تحديدا في منطقة الخط الأخضر.

فيما تسيطر الفصائل الفلسطينية حتى اللحظة على كامل قطاع غزة وهي المنطقة التي تم تحديدها باللون الأزرق، حتى تتصدى عناصرها المسلحة لمحاولة دخول بري إسرائيلي من الشمال وتحديدا بيت حانون وكذلك من الشرق وتحديدا من منطقة البريج.