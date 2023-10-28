اليوم السابع
Ads
السبت، 28 أكتوبر 2023 10:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تقارير روسية تكشف تفاصيل مناطق القتال وسيطرة حماس وإسرائيل على تخوم غزة.. فيديو

السبت، 28 أكتوبر 2023 09:28 م
تقارير روسية تكشف تفاصيل مناطق القتال وسيطرة حماس وإسرائيل على تخوم غزة.. فيديو تفاصيل مناطق القتال وسيطرة حماس
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تقارير إعلامية روسية، السبت، عن مجريات العمليات العسكرية داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أن المنطقة الحمراء تحت السيطرة الإسرائيلية، والمنطقة الصفراء هي منطقة قتال، والمنطقة الزرقاء تحت سيطرة حركة حماس.

 

 

 

وتدور اشتباكات مسلحة عنيفة بين الفصائل الفلسطينية في شمال قطاع غزة وتحديدا في منطقة بيت حانون التي تشهد اشتباكات بعمق 1 كم، في ظل تحشيد القوات الإسرائيلية قرب مدن القطاع تحديدا في منطقة الخط الأخضر.

 
فيما تسيطر الفصائل الفلسطينية حتى اللحظة على كامل قطاع غزة وهي المنطقة التي تم تحديدها باللون الأزرق، حتى تتصدى عناصرها المسلحة لمحاولة دخول بري إسرائيلي من الشمال وتحديدا بيت حانون وكذلك من الشرق وتحديدا من منطقة البريج.






اخبار غزه

غزه الان

الاحتلال الإسرائيلي

العمليات العسكريه في غزه

اليوم السابع بلس

الحرب على غزة

تضامنا مع فلسطين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة