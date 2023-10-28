تعرف على فعاليات الملتقى السنوى للصناعة في نسخته الثانية

أمانى سمير

نظم اتحاد الصناعات المصرية في النسخة الثانية اليوم السبت ، مجموعة من الفعاليات وذلك خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023، ليكون الحضور في اليوم الاول من الساعة 2 ظهرًا حتى 7 مساءً، ويومي الاحد والاثنين 29 و30 أكتوبر من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً"، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

يشارك في معرض هذا العام أكثر من 350 شركة مصنعة مصرية و العديد من الوزارات و المؤسسات و الهيئات المساهمة في تطوير الصناعة المصرية، كما يضم المعرض 18 قطاعًا صناعيًا، بمشاركة شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والوزارات، وشركات أعضاء بغرف اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من مشروعات الشراكات الدولية، ويضم أيضا قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية B2B.

ولعل من أبرز الصناعات المتميزة في دورة هذا العام 2023 هي: الصناعات الهندسية ومواد البناء والمعدنية والنسيجية والعقارية والكيماوية والغذائية، مع تقدم ملحوظ لصناعة معدات الكهرباء والطاقة والطاقة الشمسية كذلك صناعة إنتاج الأسمنت والحديد والمعادن.

ومن المقرر أن يستقبل مركز تحديث الصناعة العملاء بمقر انعقاد الملتقى داخل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية ومركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويتيح جناح مركز تحديث الصناعة التعرف على خدمات وبرامج مركز تحديث الصناعة لدعم المنشآت الصناعية.

ويهدف الملتقى إلى تنمية الصناعة المصرية وتبادل الخبرات ودعم المبادرات وطرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها ، كما يعتبر الملتقى خطوة جيدة للتعرف على الصناعات المحلية المختلفة وعقد لقاءات عمل ثنائية.

وسيتضمن الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الثاني مجموعة من الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية ، ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من المشاركين .