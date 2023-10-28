اليوم السابع
Ads
السبت، 28 أكتوبر 2023 07:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تضرر المستشفى الإندونيسي في غزة وقطع الكهرباء عنه بسبب القصف الإسرائيلي

السبت، 28 أكتوبر 2023 06:44 م
تضرر المستشفى الإندونيسي في غزة وقطع الكهرباء عنه بسبب القصف الإسرائيلي دمار داخل المستشفى الاندونيسي في غزة
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، محيط المستشفى الاندونيسي في قطاع غزة، ما أدى إلى تضرر الأقسام الطبية المختلفة وانقطاع الكهرباء عن أحد أقسام المبيت في المستشفى شمال غزة.

أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة، السبت، إطلاق رشقة صاروخية باتجاه مدينة تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيينواستهدفت الفصائل الفلسطينية في غزة، السبت، مدينة تل أبيب شمال البلاد ومحيط مطار بن جوريون.

فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفصائل استهدفت تل أبيب ومحيط بن جوريون بصواريخ، ما أدى لتفعيل صفارات الإنذار التي تدوي في هذه اللحظات.

157307-جريمة-إسرائيلية-في-غزة

جريمة إسرائيلية في غزة

 

317219-المستشفى-الاندونيسي-في-غزة
 
المستشفى الاندونيسي في غزة
345876-المستشفى-الاندونيسي
 
المستشفى الاندونيسي

 







الفصائل الفلسطينيه

اخبار غزه

غزه الان

قصف تل ابيب

الرشقات الصاروخيه من غزه

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة