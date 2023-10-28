تشميع مركز طبى ومعمل تحاليل ومصادرة أدوية منتهية الصلاحية فى حملات رقابية بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قرارا بالغلق الفوري لمركز طبى ومعمل تحاليل، كما تحرير 5 محاضر جنح للعمل بدون ترخيص وضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر.

وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام لمحافظة الشرقية، أنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية والسلامة والصحة المهنية وجهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية بمديرية التموين وهيئة سلامة الدواء بالشرقية للتفتيش على 10 مستشفيات ومراكز طبية و3 معامل تحاليل بنطاق مدينة الزقازيق، وأسفر التفتيش على الغلق الفوري لمركز طبى يعمل بدون تراخيص وغلق معمل تحاليل لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية وتحرير 5 محاضر جنح لخمس مستشفيات لوجود مخالفات بها.

وأشار مدير إدارة شؤون البيئة، إلى أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في (وجود أدوية منتهية الصلاحية، وجود مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وجود تسريب في المخالفات الطبية الخطرة، وعدم فصلها ببقية المخالفات وعدم التخلص الأمن منها، إدارة مركز طبى لإنقاص الوزن وعلاج الأمراض الجلدية بدون ترخيص – عدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى "، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وتم تحرير محاضر ضدهم وجاءت علي النحو التالي : تحرير محضر جنحة لمركز عيون بمدينة الزقازيق رقم (11273) جنح ثان الزقازيق لسنة 2023،محضر جنحة لمركز عيون بمدينة الزقازيق رقم (10563) جنح ثان الزقازيق لسنة 2023،محضر جنحة لمستشفى خاص بمدينة الزقازيق رقم (12807) جنح ثان الزقازيق لسنة 2023.

ومحضر جنحة لمستشفى خاص بمدينة الزقازيق رقم (7274) جنح أول الزقازيق لسنة 2023، محضر جنحة لمعمل تحاليل بمدينة الزقازيق رقم (7467) جنح ثان الزقازيق لسنة 2023.