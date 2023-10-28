تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة المتهمين بقتل طالب للجنايات وتجديد حبس تاجري عملة

كتب إيهاب المهندس - كريم صبحى

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة المتهمين بقتل طالب في المعادي للجنايات.

قتل.

أمرت نيابة المعادى، إحالة شخصين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات ، بتهمة قتل طالب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

مشاجرة.

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس نقاش 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زميله بعيار نارى، بسبب مشاجرة بينهما بسبب صفعة على وجهه.

سرقة.

وفيما أحالت النيابة العامة بالجيزة، عاطل وتاجر خردة للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة المساكن بالطالبية.

تجار عملة.

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وتغير العملات المحلية لعملات أجنبية.