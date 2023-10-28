بحوث الصحراء يحصل على الاعتماد الدولى "الأيزو" فى جودة المختبرات

كتبت ـ أسماء نصار

قال الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء ، إنه لأول مرة يؤهل المركز لجودة المختبرات 2017 :ISO 17025 حيث تم الاعتماد الدولى لأربعة اختبارات معملية بمعمل صيانة الأراضى التابع لشعبة مصادر المياه والأراضى الصحراوية بمركز بحوث الصحراء من قبل لجنة المجلس الوطنى للاعتماد (EGAC) وفقا لمواصفة جودة المختبرات 2017 :ISO 17025 .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتطوير منظومة البحث العلمى بالمراكز البحثية لخدمة التنمية الزراعية وتأهيل المعامل البحثية لإجراء القياسات المعملية طبقا لأحدث المعايير العالمية.

وأكد رئيس المركز على أهمية هذا الإنجاز الكبير، واستمرار مسيرة الاعتماد فى معامل المركز تزامنا مع حصول المركز على المواصفة الدولية ISO 9001:2015 منذ عام 2020 وحتى الآن، والتسجيل بهيئة الاعتماد الأسترالى JASANZ، مضيفاً أن هذا الإنجاز هو نواة لجودة المختبرات لباقي الاختبارات المعملية لضمان دقة البحوث والدراسات المتحصل عليها .

وأشاد شوقي بالجهود المبذولة من فريق مكتب ضمان جودة الأداء والاعتماد برئاسة الدكتورة نادية مهدى وهنأهم وتمنى لهم ولجميع العاملين بالمركز مزيدا من النجاح والتقدم.