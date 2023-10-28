اليوم السابع
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السبت، 28 أكتوبر 2023 07:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انطلاق مبادرة "الإسكندرية ضد الغلاء" لتوفير لحوم بلدي بسعر 220 جنيها للكيلو

السبت، 28 أكتوبر 2023 06:34 م
انطلاق مبادرة "الإسكندرية ضد الغلاء" لتوفير لحوم بلدي بسعر 220 جنيها للكيلو مبادرة الإسكندرية ضد الغلاء
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن انطلاق مبادرة "الإسكندرية ضد الغلاء" لتوفير اللحوم البلدي بأسعار مخفضة للمواطنين يبلغ سعر الكيلو 220 جنيها، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، موضحًا أن المبادرة ستستمر على مدار الـ 3 شهور قابلة للتجديد، وسيتم تنفيذها في جميع الأحياء، لافتا أنه بدأ التنفيذ في 2 منفذ بأحياء غرب والعجمي، وسيتم استكمال باقي الأحياء تباعا، والإعلان عن جميع المنافذ عبر الصفحة الرسمية للمحافظة.
 
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وبالتزامن مع مبادرة السيد رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع. 
 
وأضاف المحافظ أن منافذ المبادرة التي بدأت حتى الآن هي: المنفذ الكائن بشارع القفال بالورديان بحي غرب، والمنفذ الآخر كائن بجوار مبنى حي العجمي، مؤكدا أنه هناك متابعة مستمرة بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمتابعة سير العمل بتلك المنافذ.
 
 
 






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